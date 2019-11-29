РАТЭК попросила Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация продавцов и производителей бытовой техники и компьютеров т(РАТЭК) попросила президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты. У "Интерфакса" есть копия этого обращения.

Из-за применения этого закона пострадает отрасль, ослабеет конкуренция в сфере российского ПО и возникнет риск монополизации.

По словам участников ассоциации, профильная законотворческая работа проводилась без предварительных парламентских слушаний и проект не обсуждали с бизнесом и экспертами. Они обратили внимание, что закрепление такого правила в законодательстве противоречит ряду международных регулятивных документов: нарушаются положения договора о ЕАЭС, Протокол о торговле услугами и другие документы. Негативные последствия закона выходят и за рамки партнерства по ЕАЭС: н нарушает принципы ВТО в части создания преференций для российских разработчиков ПО.

В группе "М.Видео-Эльдорадо" "чрезвычайно обеспокоены стремительным принятием законопроекта без консультаций с теми, кто будет нести ответственность за его соблюдение", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Непродуманные правила предустановки могут повлечь существенные изменения структуры рынка, ограничения для россиян в ассортименте и современных технологиях и недовольство обычных пользователей. Важно, чтобы при разработке правил предустановки ПО были учтены текущие технические и экономические реалии российского рынка", - считают в группе.

В "Яндексе" ранее также отмечали, что технические детали новых законов нужно тщательно прорабатывать, чтобы не пострадали пользователи и безопасность устройств.

В РАТЭК входят такие компании, как Apple, Dell, IBM, HP, Google и другие. Ассоциация ранее уже высказывалась против принятия этого закона и предупреждала, что в результате с рынка будут вытеснены добросовестные компании, которые не смогут его исполнить технически, например, Apple, а на их место придут нелегальные поставщики. Также она предупреждала о риске нарушения баланса рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.

Закон с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на устройства российский софт. Список устройств определит правительство. Авторы инициативы - председатель думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), единороссы Владимир Гутенев, Сергей Чиндяскин и Алексей Канаев, справедливоросс Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко. Они считают, что закон даст российским пользователям возможность сразу использовать купленные устройства, ("смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ"") без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ для ЭВМ, ориентированных на работу с российскими пользователями".