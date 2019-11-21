Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Очередь за медицинскими справками для водительских прав в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Тест на наркотики при получении водительского удостоверения сдавать пока будет не нужно, Минздрав отложил вступление в силу соответствующего приказа, заявил замглавы ведомства Олег Салагай.

Как написал замминистра в своем телеграме, решение приятно с учетом обеспокоенности граждан в связи с нововведениями. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

Он отметил, что "будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Приказ о прохождении теста на наркотики при получении прав должен был вступить в силу 22 ноября сообщал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, согласно приказу обязательными станут тесты на злоупотребление алкоголем и исследования на употребление 10 наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические картины, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенициклидин). Сейчас они проводятся по усмотрению врача-нарколога.

Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей.