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Путин счел чушью медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин счел неприемлемым рост стоимости медицинских справок для ГАИ, подчеркнув, раскритиковав идею требовать такие деньги с людей, получающих минимальную зарплату в 11 тысяч рублей.

В четверг, 21 ноября, Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. Во время поездки речь зашла о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - заявил Путин.

Он согласился, что дополнительные обследования нужны, поскольку это безопасность миллионов людей на дорогах. "Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул глава государства.

Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей.

Однако в четверг же Минздрав отложил вступление в силу соответствующего приказа.

Владимир Путин Минздрав

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