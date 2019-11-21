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Белгородскому губернатору увеличили зарплату на треть

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Белгородская областная дума приняла поправки в закон о вознаграждении губернатора и увеличила его с 70 000 рублей до 94 500 рублей. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Речь идет о поправках о фиксированном размере ежемесячного базового денежного вознаграждения. Они вступят в силу с 1 декабря. В облдуму их внес сам губернатор Евгений Савченко.

За 2018 год он задекларировал 3 785 000 рублей дохода. Годом ранее он указал в декларации доход в 2 824 000 рублей.

Белгородская область Евгений Савченко

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