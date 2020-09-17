Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Он может перейти в Совет Федерации

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко Фото: Госдума РФ/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба. Он уже написал такое заявление на имя президента Владимира Путина. Он руководил регионом с октября 1993 года.

Савченко сообщил чиновникам областного правительства, что уйдет в отставку в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы.

22 сентября областная дума на первом заседании рассмотрит вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации - представителя регионального законодательного собрания.

Он также представил чиновникам Дениса Буцаева, который 17 сентября был назначен первым заместителем губернатора.

По данным местных СМИ, Буцаев может сменить Савченко на посту главы Белгородской области до выборов в 2021 году.

В последний раз Савченко переизбрался губернатором в сентябре 2017 года, набрав 69,29% голосов.

Чиновнику 70 лет. По образованию он агроном. В СССР он работал партийных органах районного и областного звена, в том числе заместителем председателя облисполкома. Позднее он стал замначальника главного управления растениеводства российского Минсельхоза и радотал в структурах АПК.

В октябре 1993 года он был назначен, а в декабре 1995 года и в мае 1999 года избран главой администрации Белгородской области. С 1996 года по 2001 год он был членом Совета Федерации, где представлял свой регион и был зампредом комитета по аграрной политике.

В мае 2003 года был избран губернатором Белгородской области и с тех пор неоднократно переизбирался.

Буцаеву 43 года. Он юрист по образованию. В 2013 году он стал советником губернатора Московской области, затем был министром инвестиций и инноваций, заместителем председателя правительства Подмосковья. В феврале 2019 года был назначен директором Российского экологического оператора (РЭО), в ноябре был отправлен в отставку.