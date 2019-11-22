Водителя будут судить за убийство, замаскированного под несчастный случай на Байкале

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Иркутской области следователи завершили расследования убийства женщины, замаскированное под падение со скалы на Байкале. Обвиняемому - 26-летнему жителю Усолья-Сибирского - вменяют убийство из корыстных побуждений, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Обвиняемый был водителем жертвы, они были в дружеских и доверительных отношениях, установило следствие. 8 сентября 2018 года он привез ее в поселок Листвянка. Там, на берегу Байкала, он несколько раз ударил ее твердым предметом по голове и телу, а затем опустил ее голову в воду и удерживал, пока она не умерла, считает следствие. Затем, чтобы выдать ее смерть за несчастный случай, он переместил тел к основанию скалистого берега высотой 15 метров.

По версии следствия, он совершил убийство, чтобы не возвращать долг.

Расследование осложнялось "активными мерами обвиняемого" по сокрытию преступления. По делу прошли 12 судебных экспертиз, включая две сложные и длительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, отметили в СК.

"На протяжении всего времени обвиняемый противодействовал следствию, препятствовал в сборе доказательств, в том числе с распространением недостоверных сведений, направленных на дискредитацию следователей СКР и СК в целом, свидетелей и потерпевших по уголовному делу, формируя неблагоприятный общественный резонанс и тем самым, оказывая психологическое давление на участников уголовного судопроизводства", - говорится в сообщении.

Прокурор Иркутской области утвердил обвинительное заключение. Дело рассмотрит Иркутский областной суд.