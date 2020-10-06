Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве знакомой на Байкале

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Присяжные оправдали водителя из Усолья-Сибирского Владислава Марусова, которого обвиняют в убийстве знакомой, замаскированном под падение со скалы в Байкал. Подсудимый тут же был освобожден, сообщил представитель Иркутского областного суда.

Марусову вменили убийство из корыстных побуждений. По версии следствия, он был водителем у своей жертвы, был с ней в дружеских отношениях, но решил ее убить, чтобы не возвращать крупный долг.

Женщина была убита в туристическом поселке Листвянка на берегу Байкала в сентябре 2018 года. Следствие считает, что Марусов привез знакомую в Листвянку, нанес ей несколько ударов по голове и телу твердым предметом, а затем опустил ее голову в воду, чтобы она захлебнулась. После этого он перенес ее тело под скалу высотой 15 метров. Марусов утверждал, что к озеру его знакомая подходила одна, и он нашел ее уже под скалистым берегом погибшей.

Расследование гибели женщины завершилось в ноябре 2019 года.