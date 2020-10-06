Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 475 879+325 411

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве знакомой на Байкале

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Присяжные оправдали водителя из Усолья-Сибирского Владислава Марусова, которого обвиняют в убийстве знакомой, замаскированном под падение со скалы в Байкал. Подсудимый тут же был освобожден, сообщил представитель Иркутского областного суда.

Марусову вменили убийство из корыстных побуждений. По версии следствия, он был водителем у своей жертвы, был с ней в дружеских отношениях, но решил ее убить, чтобы не возвращать крупный долг.

Женщина была убита в туристическом поселке Листвянка на берегу Байкала в сентябре 2018 года. Следствие считает, что Марусов привез знакомую в Листвянку, нанес ей несколько ударов по голове и телу твердым предметом, а затем опустил ее голову в воду, чтобы она захлебнулась. После этого он перенес ее тело под скалу высотой 15 метров. Марусов утверждал, что к озеру его знакомая подходила одна, и он нашел ее уже под скалистым берегом погибшей.

Расследование гибели женщины завершилось в ноябре 2019 года.

Байкал Листвянка Усолье-Сибирское Иркутская область СКР Иркутский областной суд Владислав Марусов

Новости по теме

Новости

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Удальцов отсудил 12 800 евро в ЕСПЧ за задержания в 2011 году

Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Экс-сенатор от КЧР арестован по делу о крупном хищении из бюджета

Пандемия коронавируса

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест

В парке "Патриот" снова откроют COVID-госпиталь на 1400 мест
Пандемия коронавируса

Россиянам разъяснили, можно ли ехать отдыхать, если у ребенка в школе карантин

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи
Пандемия коронавируса

Крым установил третий антирекорд подряд по приросту случаев COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе

Специалисты заявили о гибели 90% донных организмов в Авачинском заливе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');