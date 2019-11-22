Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в пятницу смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, при этом индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов подросли на 0,1%, дорожают акции "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2945,56 пункта, индекс РТС - 1455,93 пункта; цены основных "фишек" изменились в пределах 1,5%.

Доллар подешевел на две копейки, до 63,7 рубля.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Распадской" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%, до 255 рублей), "Мобильных телесистем" (+0,3%).

Цена размещения в рамках продажи группой "Газпром" квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей), то есть дисконт к закрытию среды составил 11%. О сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка. В июле, когда группа "Газпром" продала через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" "Газпрома" были проданы по 200,5 руб. за штуку при рыночной цене 212 руб. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей. Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей.

Просели котировки "Яндекса" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "РусАла" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

АФК "Система" сообщила в пятницу о совместной продаже с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) пакета из 23,7% акций "Детского мира" (175 млн акций) в рамках SPO по 91 руб. за штуку.

Акции "Детского мира" на "Мосбирже" практически не отреагировали на эти новости - утром в пятницу бумаги стоят 92,94 рубля (-0,1%).

Индексы в США в четверг снизились на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнились в связи с одобрением обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге. Законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу, и, по данным СМИ, американский лидер планирует его подписать, несмотря на то, что это может поставить под угрозу торговую сделку с Китаем.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила прогноз роста ВВП Японии на этот и следующий год на уровне 1% и 0,6% соответственно. Ожидания роста экономики Китая на текущий год были повышены до 6,2%, на следующий - оставлены на уровне 5,7%.

Нефть утром в пятницу корректируется вниз после скачка накануне; Brent торгуется у $63,63 за баррель (-0,5% и +2,5% накануне), январские фьючерсы на WTI - у $58,21 за баррель (-0,6% и +2,8% в четверг).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.