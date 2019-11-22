АФК "Система" и РКИФ продадут 23,7% "Детского мира" по цене 91 рубль за акцию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) продадут 23,7% "Детского мира" (175 млн акций) в рамках SPO по цене 91 рубль за бумагу. Об этом сообщила АФК.

Цена размещения соответствует дисконту к цене закрытия торгов в прошлую пятницу (96,56 руб.) в размере примерно 5,8%.

По результатам SPO продающие акционеры без учета комиссий получат около 15,9 млрд рублей, в том числе АФК "Система" - 12,54 млрд рублей, РКИФ - 3,38 млрд рублей. Доля "Системы" в "Детском мире" снизится до 33,4%, РКИФа - до 9%.

Free float "Детского мира" по итогам SPO достигнет 57,6%.

Продающие акционеры приняли на себя обязательство не продавать акции "Детского мира" в течение полугода после сделки.

"Большинство покупателей - это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США", - заявил представитель "Системы".

Организаторами размещения стали Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал".

Изначально планировалось, что объем SPO составит не менее 150 млн акций.

"Система" планирует использовать поступления от сделки "в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств", сообщила АФК. Ее представитель отметил высокий интерес к размещению со стороны российских и международных инвесторов.

В рамках сделки размещаются только существующие акции, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, сам "Детский мир" денег не получит.

"Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". В III квартале ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 2,36 млрд рублей, выручку - на 19,3%, до 33,95 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" выросла на 16,9%, до 4,07 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 12%.

IPO ритейлер провел в феврале 2017 года. Основными продающими акционерами также выступали "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.

В декабре того же года в рамках SPO "Система" и РКИФ разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря он завершился мировым соглашением).

Альтернативой SPO акционеры "Детского мира" называли сделку со стратегическим инвестором. Слухи о том, что "Система" готова продать "Детский мир", ходили с 2018 года, но недавно, в начале сентября, основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков заявил, что корпорация отказалась от этой идеи. До этого Евтушенков неоднократно говорил, что считает целесообразной продажу принадлежащего АФК пакета в "Детском мире" целиком. "Если будем продавать, то миноритарную долю не будем оставлять", - отмечал он в августе 2018 года. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что если АФК будет продавать свою долю, то и фонд будет выходить из ритейлера "по одной и той же оценке, одному и тому же покупателю".

Однако договориться о продаже контрольного пакета в ритейлере не удалось: "Систему" не устраивала цена, которую предлагали претенденты.