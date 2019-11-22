Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава подмосковного города Чехов задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

Она не назвала имени обвиняемой. Согласно данным сайта администрации Чехова, главой городского округа является Марина Кононова.

По данным следствия, из-за действий главы городского округа из муниципальной собственности незаконно выбыло здание площадью 330 кв.м., кадастровая стоимость которого составляет более 7,3 млн рублей - именно во столько оценивается ущерб, причиненный администрации города.

Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

На допросе глава Чехова дала признательные показания, и сегодня следствие будет просить суд о ее аресте. Кроме того, ее проверят на причастность к другим подобным преступлениям.