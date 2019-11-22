Глава подмосковного Чехова ушла в отставку после задержания по делу о мошенничестве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава городского округа Чехов в Подмосковье Мария Кононова подала заявление об оставке, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Причиной сегодняшнего внеочередного заседания совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим полномочия главы назначена заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Карпова.

Ранее сообщалось, что Кононова задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью. По данным следствия, в результате действий главы округа из муниципальной собственности незаконно выбыло здание площадью 330 кв. м., кадастровая стоимость которого составляет более 7,3 млн руб. На допросе обвиняемая дала признательные показания.