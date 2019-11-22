Поиск

Глава подмосковного Чехова ушла в отставку после задержания по делу о мошенничестве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава городского округа Чехов в Подмосковье Мария Кононова подала заявление об оставке, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Причиной сегодняшнего внеочередного заседания совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим полномочия главы назначена заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Карпова.

Ранее сообщалось, что Кононова задержана по обвинению в махинациях с государственной недвижимостью. По данным следствия, в результате действий главы округа из муниципальной собственности незаконно выбыло здание площадью 330 кв. м., кадастровая стоимость которого составляет более 7,3 млн руб. На допросе обвиняемая дала признательные показания.

Подмосковье Чехов Мария Кононова

Новости по теме

Новости

Экс-начальника колонии Петрозаводска после избиения осужденного перевели на другую должность

Почти половина акций "Газпрома" оказалась в свободном обращении

Почти половина акций "Газпрома" оказалась в свободном обращении

Патрушев назвал неблагоприятными перспективы развития ситуации в мире

Патрушев назвал неблагоприятными перспективы развития ситуации в мире

Концепцию развития Вооруженных сил представят Путину до конца марта

Путин велел увеличить количество боевых роботов и лазерного оружия

Путин велел увеличить количество боевых роботов и лазерного оружия

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

Путин не осведомлен о перебоях в работе МЦД, возникших во время его приезда

В Кремле были шокированы видеозаписью о расправе в Сирии

Директор ФСИН пообещал изжить пытки заключенных сотрудниками колоний

Директор ФСИН пообещал изжить пытки заключенных сотрудниками колоний
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');