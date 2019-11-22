Поиск

Большая пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщили в Кремле.

Где именно она пройдет, будет объявлено позднее. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента начал прием заявок на аккредитацию.

Обычно пресс-конференция проводится в один из четвергов в декабре. Исключением стал 2016 год: Путин тогда решил перенести мероприятие, которое выпало на день похорон убитого посла России в Турции Андрея Карлова.

Обычно большая пресс-конференция президента продолжается несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд - 4 часа 40 минут, за это время Путин более чем на сто вопросов.

В 2018 году глава государства беседовал с журналистами 20 декабря и за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос. В 2017 году за 3 часа 42 минуты журналисты успели задать 65 вопросов.

Владимир Путин Кремль

Новости по теме

Новости

В Кремле были шокированы видеозаписью о расправе в Сирии

Директор ФСИН пообещал изжить пытки заключенных сотрудниками колоний

Директор ФСИН пообещал изжить пытки заключенных сотрудниками колоний

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Замгенпрокурора объяснил, зачем Минздрав ввел тесты на наркотики для водителей

В Генпрокуратуре переадресовали СКР вопросы о казни сирийца "бойцами ЧВК"

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

В Думу внесен законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

В Думу внесен законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

"Газпром" установил цену размещения квазиказначеек с дисконтом 11% к рынку

Новорожденного ребенка выбросили из окна многоэтажки во Владивостоке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');