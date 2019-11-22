Большая пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщили в Кремле.

Где именно она пройдет, будет объявлено позднее. Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента начал прием заявок на аккредитацию.

Обычно пресс-конференция проводится в один из четвергов в декабре. Исключением стал 2016 год: Путин тогда решил перенести мероприятие, которое выпало на день похорон убитого посла России в Турции Андрея Карлова.

Обычно большая пресс-конференция президента продолжается несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд - 4 часа 40 минут, за это время Путин более чем на сто вопросов.

В 2018 году глава государства беседовал с журналистами 20 декабря и за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос. В 2017 году за 3 часа 42 минуты журналисты успели задать 65 вопросов.