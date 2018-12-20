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Большая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекст

Краткие цитаты из ответов президента

Большая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекст
Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава государства в очередной раз ответил на вопросы российских и иностранных журналистов. Ежегодная пресс-конференция длилась 3 часа 45 минут, за которые Путин успел ответить на 61 вопрос. "Интерфакс" собрал короткие и яркие цитаты из ответов президента.

"Неинтересно? Не нужно? Ну, ладно. Мы переживем, мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать".
Никаких переговоров по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях пока не ведется, однако, несмотря на это, Россия способна обеспечить свою безопасность.

"И пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ".
Последствия выхода США из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности прогнозировать трудно, России надо будет обеспечить свою безопасность.

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"Надеюсь, что эта тенденция сохранится".
Реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения.

"Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма".
Главы регионов, заявляющие, что выполнить поставленные в нацпроектах цели невозможно, должны освободить свое место.

"В целом, да".
Путин в целом доволен командой Медведева.

"Считать механически нельзя".
Президент уважает главу Счетной палаты РФ, бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, но не согласен с его оценками роста российской экономики как низкого.

"Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали".
Россия продолжит оказывать гуманитарную и другую помощь людям, проживающим в Донбассе.

"Он свою задачу выполнил, за счет страны, я считаю".
Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Петр Порошенко пытается поднять собственный рейтинг в ущерб интересам своей страны и ее граждан.

"Я не понимаю, в чем она там может признаться".
Задержанная в США Мария Бутина никаких заданий госорганов Российской Федерации не выполняла, что бы она сама ни говорила под угрозой тюремного заключения.

"Не было бы Скрипалей, чего-нибудь еще другое придумали".
"Дело Скрипалей" является просто поводом для организации очередной атаки на Россию, считает Владимир Путин.

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"Это то же общество".
Ответственность за поругание государственных символов есть практически во всех странах, ответственность за это должна быть и в интернете.

"Я думаю, что это невозможно".
О реставрации социализма в России.

"Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать".
Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится, но не уточнил, на ком.

"Надо внимательно смотреть, что происходит в жизни".
Президент России допускает корректировку законодательства об НКО-иноагентах для благотворительных организаций.

"Такого не было еще никогда со времен Советского Союза".
Путин назвал новую православную церковь на Украине раскольнической, а ее создание - прямым вмешательством государства в церковную жизнь.

"Надо посмотреть - он упрется просто в город и все, или есть возможность развития региона в целом".
Путин призвал просчитать экономический эффект от проекта строительства моста через реку Лена.

"Это ни в какие ворота не лезет".
Вашингтону непозволительно вмешиваться в ситуацию с церковным расколом на Украине.

В РоссииПутин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопросПутин за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопросЧитать подробнее

"Встали, пошли, идешь рядом, поздоровался, что-то сказал".
Общение Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите "большой двадцатки" ограничилось приветствием и "двумя словами".

"Одно другому не помеха".
Права граждан на выражение мнения на публичных акциях необходимо обеспечивать, однако они должны быть в рамках закона.

"Косвенно и опосредованно".
Влияние выхода Великобритании из Евросоюза отразится на России минимально.

"Вы считаете, что наша цель управлять миром? Это - штамп".
Идея о стремлении России управлять миром навязывается на Западе для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов.

"Будет наша встреча или не будет - я не знаю".
Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Дональдом Трампом.

"Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет сделано".
Крым является частью России, и она будет развивать там военную политику так, как считает необходимым для обеспечения своей безопасности.

"Нам нужно наводить порядок многовекторно".
Российские лекарства не хуже зарубежных аналогов, необходимо исправлять ситуацию, когда врачи, назначающие лекарства, сотрудничают с зарубежными производителями.

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Теги: Владимир Путин

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