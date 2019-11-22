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Минимальный стандарт благоустройства городов собрались создать в РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минимальный стандарт благоустройства планируется создать для дальнейшего развития комфортной среды в российских городах, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

""о есть в каждом городе должна быть инфраструктура для комфортной жизни. Это магистраль, это гостиницы в центре города, это общественные пространства, станция скорой помощи и т.д.", - сказал Мутко на встрече с лидерами городских сообществ в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Он напомнил, что результаты Индекса качества городской среды показали, что сегодня только 23% городов признаны комфортными.

В РоссииМенее четверти российских городов оказались с благоприятной средойЧитать подробнее

Индекс качества городской среды в РФ был впервые представлен 1 ноября. Из него следует, что наибольшее количество баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрала Москва (276), Петербург (238) и Екатеринбург (191). Средний балл качества городской среды по стране составил 163. Как отметил глава Минстроя Владимир Якушев, по рассчитанному индексу за 2018 год городами с благоприятной средой признаны 23% населенных пунктов.

Оценка проходила по 36 показателям, то есть город мог набрать максимум 360 баллов. Если же у него было более 180 баллов, такой населенный пункт считался городом с благоприятной средой.

По планам, к 2024 году средний показатель должен составить 212 баллов.

Россия Виталий Мутко

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