Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индекс качества городской среды впервые рассчитали в России, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы сегодня публикуем этот индекс в 1 114 городах. Города разбиты на несколько групп по уровню взаимодействия, численности. Сегодняшний индекс расставил города по определенным критериям. Наша задача - к 2024 году мы должны улучшить индекс качества городской среды на 30%. Также мы должны перевести 50% городов из неблагоприятной среды в благоприятную", - сказал Мутко.

В свою очередь глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что по рассчитанному индексу за 2018 год 23% городов признаны городами с благоприятной средой.

"У нас по индексу 36 показателей, самый высокий балл, который мог набрать город - 360. Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда. По итогам 2018 года индекс составил 23%, в него попали 256 городов", - сказал Якушев.

Он добавил, что средний балл качества городской среды по стране составил 163. К 2024 году этот показатель должен составить 212 баллов.

Индекс качества городской среды был размещен в пятницу на сайте Минстроя России. Из его данных следует, что больше всего баллов в категории городов, находящихся в комфортном климате, набрали Москва (276), Петербург (238) и Екатеринбург (191).

Федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" к концу 2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30% и сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка. Методика определения качества городской среды включает в себя оценку по 36 индикаторам (шесть пространств и шесть критериев), среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы и другое.