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Следователя СКР, взявшего в заложники свою жену, арестовали на два месяца

Следователя СКР, взявшего в заложники свою жену, арестовали на два месяца
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу следователю управления Следственного комитета РФ (СКР) по Ростовской области Сергею Ткачеву, подозреваемому в незаконном лишении свободы членов своей семьи.

"Арестован до 19 января", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Днем ранее, 21 ноября, сообщалось, что в отношении Ткачева возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По данным следствия, подозреваемый незаконно удерживал в квартире членов своей семьи.

По данным информированного источника, следователь взял в заложники свою жену, с которой у него произошел бытовой конфликт, позже он согласился ее освободить и был задержан.

После того как было установлено, что в инциденте замешан сотрудник СКР, ведомство начало в отношении него служебную проверку. Также стало известно, что в ходе расследования уголовного дела эксперты проведут судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемого.

Ростов-на-Дону СКР Ростовская область Сергей Ткачев

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