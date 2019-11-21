Поиск

В Ростове возбудили дело против следователя СКР, взявшего в заложники свою семью

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник следственного управления СК РФ по Ростовской области подозревается в незаконном лишении свободы членов своей семьи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемый незаконно удерживал в квартире членов своей семьи. В ходе расследования уголовного дела в отношении него проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее информированный источник сообщал, что речь идет о следователе следственного управления СК РФ по области, который удерживал в квартире свою жену, с которой у него произошел бытовой конфликт, позже он согласился ее освободить и был задержан.

После того как было установлено, что в инциденте замешан сотрудник СКР, ведомство начало в отношении него служебную проверку.

СКР Ростовская область

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Правоведы и блогеры назвали риски закона о гражданах-иноагентах

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Обыски прошли в "Т Плюс" в Пензе после падения машины с людьми в яму с кипятком

Путин счел чушью медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс.

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда

Госдума приняла закон о списании долга по зарплате с работодателя без суда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');