В Ростове возбудили дело против следователя СКР, взявшего в заложники свою семью

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник следственного управления СК РФ по Ростовской области подозревается в незаконном лишении свободы членов своей семьи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемый незаконно удерживал в квартире членов своей семьи. В ходе расследования уголовного дела в отношении него проведут судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее информированный источник сообщал, что речь идет о следователе следственного управления СК РФ по области, который удерживал в квартире свою жену, с которой у него произошел бытовой конфликт, позже он согласился ее освободить и был задержан.

После того как было установлено, что в инциденте замешан сотрудник СКР, ведомство начало в отношении него служебную проверку.