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Минкультуры предложило ограничить количество сеансов одного фильма в кинотеатрах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подготовило изменения в закон о господдержке российского кино, согласно которому количество сеансов одного фильма не может превышать 35% от общего числа показа всех фильмов в кинотеатре.

Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, проект законопроекта направлен на создание "благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов". По мнению разработчиков, это будет способствовать возможности выбора зрителем фильма в зависимости от индивидуальных предпочтений.

"В целях решения указанной выше задачи законопроектом вводится норма, согласно которой, количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в имеющем более одного кинозала кинотеатре, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что в случае, если кинотеатр имеет всего один кинозал, расчет 35% сеансов каждого фильма будет вестись от количества сеансов в течение недели.

По подсчетам Минкультуры РФ, в многозальных цифровых кинотеатрах в среднем проходят 26-27 сеансов в день, в однозальных - 4-5 сеансов.

Минкультуры РФ

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