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В Курске свыше 150 домов остались без тепла в мороз из-за второй за сутки аварии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло в Центральном округе Курска, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В зону отключения попали 8 улиц. Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Курске вечером в пятницу температура воздуха минус 7 градусов.

Это уже вторая за сутки коммунальная авария в Центральном округе Курска.

Как сообщалось, отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения Центральном округе Курска произошло накануне ночью. В зону отключения попали 72 многоквартирных жилых дома с населением 15 738 человек. В 10:00 пятницы была восстановлена подача тепла.

Курск

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