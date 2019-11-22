В Курске свыше 150 домов остались без тепла в мороз из-за второй за сутки аварии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло в Центральном округе Курска, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В зону отключения попали 8 улиц. Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Курске вечером в пятницу температура воздуха минус 7 градусов.

Это уже вторая за сутки коммунальная авария в Центральном округе Курска.

Как сообщалось, отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения Центральном округе Курска произошло накануне ночью. В зону отключения попали 72 многоквартирных жилых дома с населением 15 738 человек. В 10:00 пятницы была восстановлена подача тепла.