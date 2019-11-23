Теплоснабжение 20 тыс. жителей Курска восстановлено

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Тепло вновь подается жителям Центрального округа Курска, где накануне произошел порыв тепломагистрали.

" В 17-50 тепловая сеть заполнена, восстановлен гидравлический режим, начато развоздушивание систем теплопотребления.

В 19-40 теплоснабжение потребителей восстановлено", -говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В свою очередь, пресс-служба администрации региона в 20:00 мск сообщала, что ремонтные работы завершены, и на поступление тепла в квартиры может потребоваться от 1 до 4 часов.

Как сообщалось, накануне вечером в зону отключения попали 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тыс. человек.