Поиск

Пациент и фельдшер погибли при столкновении скорой с грузовиком в Удмуртии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Два человека погибли и четверо пострадали в столкновении грузовика с автомобилем скорой помощи в Удмуртии в пятницу вечером, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как отмечается, инцидент произошел в 20:45 мск в Якшур-Бодьинском районе республики на 199 км автодороги М-7 "Волга".

"В результате ДТП, к сожалению, пострадали четыре человека, двое погибли (пациент и фельдшер автомобиля скорой медицинской помощи)", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что среди пострадавших - еще один пациент, водитель скорой и сопровождающий, а также водитель грузовика. По данным ведомства, три человека госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Начальник 1-го отдела УГИББД по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил агентству "Интерфакс", что скорая столкнулась с "Газелью", которая выехала на встречную полосу. Он отметил, что в ДТП погиб фельдшер 1988 г. р., находившийся на переднем сиденье, и пациентка скорой 1950 г. р.

По его данным, водитель скорой с тяжелыми травмами и женщина, сопровождавшая пациентку, были доставлены в больницу.

"По имеющейся информации, в том числе очевидцев и показаниям самого водителя газели, он уснул", - сообщил Вычужанин.

Удмуртия МЧС

Новости по теме

Новости

Юмашев оценил вероятность ухода Путина в 2024 году

Юмашев оценил вероятность ухода Путина в 2024 году

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Медведев отметил кратную разницу в окладах начальников и рядовых бюджетников

Минкультуры предложило ограничить количество сеансов одного фильма в кинотеатрах

Задержание замглавы Росалкогольрегулирования продлили на 72 часа

Вся полиция Абхазии поднята по тревоге после убийства в Сухуме "вора в законе"

Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест

Замглавы Росалкогольрегулирования обвинили в трех эпизодах преступления

Замглавы Росалкогольрегулирования обвинили в трех эпизодах преступления

Следователя СКР, взявшего в заложники свою жену, арестовали на два месяца

Следователя СКР, взявшего в заложники свою жену, арестовали на два месяца

"Газпром" вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');