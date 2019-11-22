Пациент и фельдшер погибли при столкновении скорой с грузовиком в Удмуртии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Два человека погибли и четверо пострадали в столкновении грузовика с автомобилем скорой помощи в Удмуртии в пятницу вечером, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как отмечается, инцидент произошел в 20:45 мск в Якшур-Бодьинском районе республики на 199 км автодороги М-7 "Волга".

"В результате ДТП, к сожалению, пострадали четыре человека, двое погибли (пациент и фельдшер автомобиля скорой медицинской помощи)", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что среди пострадавших - еще один пациент, водитель скорой и сопровождающий, а также водитель грузовика. По данным ведомства, три человека госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Начальник 1-го отдела УГИББД по Удмуртии Вениамин Вычужанин сообщил агентству "Интерфакс", что скорая столкнулась с "Газелью", которая выехала на встречную полосу. Он отметил, что в ДТП погиб фельдшер 1988 г. р., находившийся на переднем сиденье, и пациентка скорой 1950 г. р.

По его данным, водитель скорой с тяжелыми травмами и женщина, сопровождавшая пациентку, были доставлены в больницу.

"По имеющейся информации, в том числе очевидцев и показаниям самого водителя газели, он уснул", - сообщил Вычужанин.