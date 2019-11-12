В Нижегородской области полиция со стрельбой задержала угонщиков скорой помощи

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Кстовском районе Нижегородской области полицейские в результате погони со стрельбой задержали подозреваемых в угоне машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Автомобиль пропал из рабочего поселка Большое Мурашкино. Сотрудники ГАИ сначала увидели его в городе Кстово. Они потребовали, чтобы водитель остановился, но он прибавил скорости и попытался скрыться.

По словам полицейских, он выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на красный съезд, пытался вытолкнуть машину ГИБДД с проезжей части.

Преследователи решили применить огнестрельное оружие на 448-м километре федеральной автотрассы М7 "Волга", когда рядом не было других машин. Они стреляли в воздух, а затем по колесам машины скорой помощи. Угонщики остановились рядом с деревней Подлесово, попытались сбежать, но были задержаны. На них завели уголовное дело и составили административные протоколы о нарушении ПДД.

В пресс-службе областного управления Росгвардии сообщили, что задержанные водитель и пассажир ранее были судимы за аналогичное преступление.