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"Роскосмос" контролирует ход строительства Восточного с помощью спутников и дронов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация использует собственную спутниковую группировку для контроля за ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

"Для объективного контроля мы решили использовать технологии, которые есть у "Роскосмоса" - нашу орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли", - сказал Рогозин.

По его словам, проводятся съемки и отмечается, что произошло за неделю, чтобы процесс был очевидным, а "дальше информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: объема работ, количества техники и даже людей".

Рогозин отметил, что для детализации информации "Роскосмос" проводит дополнительную аэросъемку при помощи дронов. "Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит", - сказал он.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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