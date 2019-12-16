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Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"
Дмитрий Рогозин внутри мобильной башни обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил об угрозе разрушения недостроенных объектов первой очереди на космодроме "Восточный".

"Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме в понедельник.

По его словам, среди недостроенных объектов - жилые дома, хранилище ракетного топлива, ряд автодорог, котельных и депо. Степень готовности объектов составляет от 10 до 90%.

"Деньги на это (завершение строительства этих объектов - ИФ) должны быть выделены корпорацией уже с первого января", - отметил глава Роскосмоса. План достройки объектов, по словам Рогозина, одобрен президентом РФ.

В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди. Работы планируется завершить к 2023 году.

В ноябре Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказывал, что "Роскосмос" использует собственную спутниковую группировку, а также дронов для контроля за ходом строительства объектов второй очереди на космодроме.

Дмитрий Рогозин Роскосмос Восточный

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