Автомобиль врезался в газопровод в Нальчике

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Газопровод и здание загорелись в Нальчике (Кабардино-Балкария) после автоаварии, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по республике.

"В 19:30 мск поступило сообщение о том, что в Нальчике по улице Гугова при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего возник пожар. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров. В настоящее время горит строение на частной территории", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угроза распространения огня ликвидирована, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 36 человек и шесть единиц техники.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что возгорание произошло после того, как легковой автомобиль врезался в газовую трубу на углу улиц Гугова и Тлостанова.