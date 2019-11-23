Более 5 тыс. человек остались без газа в Нальчике из-за ДТП

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Отключено газоснабжение двух пригородов и двух микрорайонов Нальчика из-за пожара после повреждения газопровода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"В результате происшествия отключено газоснабжение сел Хасанья и Белая Речка (пригороды Нальчика), а также по улицам Атажукина, Московская и Ватутина. Всего под отключение попали 5500 абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 21:59 пожар локализован на площади 200 кв.м.

"Пожару присвоен второй ранг. Погибших и пострадавших нет. Социально-значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей не попадают", - уточняет пресс-служба.

В тушении пожара участвуют 54 человека и 14 единиц техники.

Как сообщалось, в 19:30 мск поступила информация, что в Нальчике по улице Гугова при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего возник пожар. Горит строение на частной территории.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что возгорание произошло после того, как легковой автомобиль врезался в газовую трубу на углу улиц Гугова и Тлостанова.