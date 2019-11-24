Букву Ё вернули в названия 198 новгородских деревень

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщила в воскресенье помощник руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараева.

Как говорится в пресс-релизе за ее подписью, изменения в названия были внесены на основании закона "О государственном языке Российской Федерации" и рекомендаций министерства образования и науки РФ.

Среди новгородских деревень, имевших в историческом названии букву "ё" были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

Сараева отметила, что изменения не должны доставить новгородцам неудобств, связанных с оформлением сделок с недвижимостью в Росреестре.

"Проблем при сделках не возникнет. В случае разночтения наименования населенного пункта в паспортах (новгородцев - ИФ) и в записях Единого государственного реестра государственные регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. Так что в новых выписках и других документах уже будут указываться верные названия населенных пунктов", - сообщила она.

А вот органы местного самоуправления могут попасть под санкции, потому что наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного наследия народов РФ охраняются государством, отметила Сараева.

По ее словам, в ближайшее время исправленные названия должны будут найти свое отражение на указательных знаках, картах, атласах и в прочих картографических материалах.

Как отметила Сараева, управление Росреестра осуществляет надзор за соблюдением установленных правил употребления наименований географических объектов и за нарушение установленных правил присвоения или употребления таких наименований в статье 19.10 КоАП предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.