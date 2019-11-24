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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Новым Уренгоем

По данным источник "Интерфакса", на высоте 12 метров отказал хвостовой винт

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Новым Уренгоем
Ми-8. Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, машина получила сильные повреждения.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, вертолет выполнял полет по маршруту "Ново-Портовское месторождение - Новый Уренгой".

"При наборе высоты на борту произошла нештатная ситуация. Вертолет совершил жесткую посадку у села Новый Порт. Машина получила повреждения хвостовой балки, разрушено шасси", - сказал собеседник агентства, добавив, что аварийная ситуация произошла по причине отказа техники и носила критический характер, продолжать полет возможности не было.

Позже он уточнил, что аварийную посадку спровоцировал отказ хвостового винта. Как рассказал источник, командир сообщил о его отказе на высоте 12 метров. Вертолет удалось посадить вне площадки, никто не пострадал, отметил он.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу агентству сообщили, что на место происшествия выехали сотрудники авиакомпании "Ямал".

По ее данным, на борту вертолета находились 22 пассажира - все они вахтовики, и три члена экипажа, погибших и пострадавших нет.

Ямал Новый Уренгой Ми-8

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