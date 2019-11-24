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МЧС подтвердило потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В МЧС РФ подтвердили потерю связи с тремя горняками на шахте в Коми.

"Всего в шахте находилось 45 человек, 33 человека выведены на поверхность, 9 человек остаются в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия, отсутствует связь с 3 рабочими", - сказали в пресс-службе. На месте работают 13 человек и 3 единицы техники. Информация уточняется.

В свою очередь, в пресс-слжубе ООО "Лукойл-Коми" "Интерфаксу" сообщили, что по данным организации пропали 2 горняка - сотрудника компании-подрядчика.

"В настоящее время в нефтешахте Ярегского месторождения работают горноспасатели МЧС. Они проводят обследование шахты для выявления причин задымления и обнаружения двух работников подрядной организации", - сказали в пресс-службе.

Коми

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