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После пожара на шахте "Яреганефти" в Коми возбуждено уголовное дело

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В связи с пожаром на шахте "Яреганефти" в Коми Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Об этом сообщило республиканское управление СКР.

Вечером в воскресенье в шахте на глубине 200 метров в уклонном блоке № 1 "дюСевер" нефтешахты началось задымление. На тот момент под землей находились 45 рабочих. 42 человека самостоятельно вышли из опасной зоны. Еще одного нашли и подняли на поверхность, он госпитализирован. Еще двое остаются пропавшими без вести, сообщали в МЧС. Госпитализировать пришлось также одного из горноспасателей.

К 3:45 по московскому времени пожар в шахте локализовали на площади 2000 квадратных метров. К 7 утра МЧС сообщало о такой же площади возгорания.

Работа шахты приостановлена.

Прокуратура Коми начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на предприятии.

Коми МЧС Яреганефть СКР

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