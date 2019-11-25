РусГидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Сахалинская ГРЭС-2 - одна из четырёх тепловых электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых правительством было выделено 50 млрд руб. Сроки запуска электростанций неоднократно переносились. Последняя из них - ТЭЦ Советская Гавань - должна начать работу в 2020 г.

Сахалинская ГРЭС -2 - современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт, она построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 г., напомнили в "РусГидро". Ее проектная годовая выработка - 840 млн кВт·ч., что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

Новая станция обеспечит надежное энергоснабжение Сахалина, создаст резерв мощности и условия для развития новых промышленных проектов и социальной сферы острова, отметил в ходе церемонии запуска вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Николай Шульгинов сообщил, что новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.

Генерирующие оборудование для Сахалинской ГРЭС-2 было произведено в России: паровые турбины изготовлены АО "Уральский турбинный завод", генераторы - НПО "ЭЛСИБ", котлоагрегаты - ПАО "Силовые машины".

Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбооагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения и оборудования станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов.

Новая электростанция станет крупным потребителем угля и обеспечит загрузку угледобывающей промышленности региона. В качестве топлива Сахалинская ГРЭС-2 будет использовать каменный и бурый уголь местных месторождений, говорится в сообщении "РусГидро".

Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. будет выведена из эксплуатации и демонтирована. Работники Сахалинской ГРЭС переведены на Сахалинскую ГРЭС-2 и другие предприятия Сахалинэнерго.

ПАО "РусГидро" объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ (MOEX: VTBR), еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс".