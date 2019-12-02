На новой сахалинской ГРЭС-2 в первую неделю работы отключился энергоблок

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Энергоблок №2 отключился 29 ноября на 20 минут на новой электростанции Сахалинской ГРЭС-2, запущенной в работу 25 ноября, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго" (входит в группу "РусГидро").

"29 ноября второй энергоблок отключился, через 20 минут был запущен в работу, потребители этого не ощутили. На время остановки в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование", - заявил собеседник агентства.

По его словам, специалисты энергокомпании сейчас выясняют причины остановки энергоблока и принимают меры по предотвращению подобных случаев.

"В настоящий момент Сахалинская ГРЭС-2 работает в обычном режиме, несет заданную нагрузку", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что электроэнергетика - сложная технологическая отрасль промышленности, в которой "периодически возникают сбои в работе оборудования".

"Задача компании и персонала - минимизировать последствия для потребителей, произвести своевременно переключения, разобраться с причинами, выполнить ремонт оборудования и ввести его в работу", - пояснил собеседник агентства.

25 ноября "РусГидро" ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2. Тепловая электростанция мощностью 120 МВт была построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой электростанции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

Основное оборудование Сахалинской ГРЭС-2 включает два турбоагрегата и два котлоагрегата. Все сооружения и оборудования станции спроектированы с учетом сложных природных условий Сахалина, таких как 9-балльная сейсмичность и прохождение сильных тайфунов. Станция работает на угле.

Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована.