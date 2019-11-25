Автор курса по новой науке деструктологии подтвердил свое сотрудничество с ФСБ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Автор курса по новой прикладной науке деструктологии профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев подтвердил слухи о своем сотрудничестве с ФСБ.

Эксперт сказал, что действительно читает сотрудникам спецслужбы лекции по деструктологии и готовит экспертизы по террористическим организациям. "Мне это не претит, я ведь к либеральной интеллигенции себя не отношу", - заявил Силантьев в понедельник в интервью "Интерфаксу".

Профессор МГЛУ также выразил мнение, что в сфере духовной безопасности не хватает "аналога терапевтов в медицине, то есть специалистов широкого профиля, имеющих представление о симптомах максимально широкого спектра деструктивных явлений". "И деструктология призвана решить эту проблему", - сказал ученый.

По словам Силантьева, "объектом деструктологии являются деструктивные идеологии, а предметом - их проявления в реальной жизни". Автор курса пояснил, что в наиболее безобидных деструктивных образованиях можно потерять только время, продавая пылесосы и БАДы по завышенным ценам, а в наиболее опасных - быть вовлеченным в террористическую деятельность.

Главные угрозы, по мнению Силантьева, сегодня представляют деструктивные идеологии "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), "Колумбайн" и группы некрокоммунистических сект, члены которых считают себя гражданами СССР.

19 ноября сообщалось, что в России издан первый учебник деструктологии, который подготовили в МГЛУ. О выходе учебника рассказывал сам Силантьев. Как пояснял профессор, в учебнике описаны способы борьбы со всем спектром "деструктивных угроз в духовной сфере - психокультами, коммерческими культами, религиозными сектами, деструктивными молодежными субкультурами, магами, экстремистами и террористами".

Учебник написан для педагогов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов и духовных лиц, которые будут учиться на курсах повышения квалификации в МГЛУ.

Деструктологию как новую научную дисциплину Силантьев представил в Москве в ноябре 2018 года.