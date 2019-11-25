Суд по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале отложили

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) отложил начало слушаний по делу четырех жителей Дагестана, обвиняемых в участии в террористической организации и подготовке взрывов на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Заседание отложено до 10:00 мск 10 декабря в связи с тем, что подсудимые не были этапированы", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам уголовного дела, весной 2017 года Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для террористической деятельности в составе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как считает следствие, в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Магомедова, решили, с помощью самодельных взрывных устройств совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года. Однако злоумышленники не смогли осуществить свой план, поскольку концертный зал охранялся сотрудниками полиции, и они не смогли туда попасть.

Обвиняемые были задержаны осенью 2017 года - с тех пор по решению суда они находятся под арестом. Свою вину они отрицают. Казуеву, Халдузову, Ибрагимову и Магомедову, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в том, что они обучались совершению терактов (ст. 205.3 УК РФ), организовали террористическое сообщество и участвовали в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), готовили теракт (ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ), содействовали терроризму (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), участвовали в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), создали незаконное вооруженное формирование и участвовали в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 208 УК РФ), а также незаконно хранили оружие и взрывчатые вещества (ч. 3 ст. 221 УК РФ, ч.1 ст. 223.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 - ч.3 ст. 223.1 УК РФ).

В пресс-службе Киркорова агентству заявляли, что "данная тема не комментируется артистом".

Как писал в начале ноября "Коммерсантъ", один из обвиняемых - Казуев - в марте 2019 года заявил, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, а заказал его якобы артист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой. Казуев утверждал, что получил миллион рублей авансом, что было половиной обещанной суммы. Адвокат Казуева просил включить всех трех звезд в список свидетелей. Следствие и прокуратура не поверили обвиняемому, заподозрив в попытке затянуть расследование, и в приобщении звезд к списку свидетелей отказали.