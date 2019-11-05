В суд повторно направлено дело о подготовке теракта на концерте Киркорова

Один из обвиняемых заявил, что он планировал убить певца по заказу Максима Галкина, но следствие ему не поверило

Певец Филипп Киркоров Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Махачкале повторно направлено в Южный окружной военный суд дело четырех жителей Дагестана, которых обвиняют в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года, пишет "Коммерсантъ".

Один из обвиняемых Хидирнеби Казуев в марте 2019 года заявил, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, а заказал его якобы артист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой. Казуев утверждал, что получил миллион рублей авансом, это была половина обещанной суммы, а затем он передумал выполнять заказ, опасаясь, что "могут пострадать много людей". Полученные деньги он якобы потратил на покупку компонентов для взрывных устройств.

Его адвокат Исрафил Гададов просил включить всех трех звезд в список свидетелей, пишет издание. Следствие и прокуратура Казуеву не поверили, заподозрили его в попытке затянуть расследование и в приобщении звезд к списку свидетелей отказали.

Казуева, Габибулу Халдузова, Самира Ибрагимова и Шамиля Магомедова обвиняют в создании террористической ячейки в октябре 2016 года и в подготовке теракта на концерте Киркорова, который планировался 6 июля 2017 года в Махачкале. Из пяти собранных бомб с поражающими элементами они испытали две в мае, установило следствие. Однако пронести оставшиеся бомбы на концертную площадку мимо охраны они не смогли. Всего им предъявлены обвинения по восьми статьям.

В мае суд возвращал их дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении. После этого делом занимались уже не в МВД, а в СКР. В СК обвиняемым добавили еще две уголовных статьи к прежним шести - 205.1 (склонение лица к участию в незаконном вооруженном формировании) и 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Адвокат Гададов сообщил, что на предварительном заседании защита Казуева снова поставит вопрос о вызове в суд Киркорова, Галкина и Пугачевой.