В "Ленфильме" поддержали гендиректора Пичугина, исключенного из Союза кинематографистов Петербурга

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Коллектив "Ленфильма" выступил в поддержку генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина, исключенного из Союза кинематографистов северной столицы.

"Мы поддерживаем генерального директора Эдуарда Пичугина, который на протяжении семи лет руководит нашей студией, сохраняя и развивая ее. Пичугин успешно отстаивает интересы коллектива студии перед органами власти, кредиторами, контролирующими структурами и иностранными партнерами", - сказала глава профсоюза "Ленфильма" Елизавета Пахомова на собрании коллектива в понедельник.

По ее словам, коллектив вместе с Пичугиным восстанавливает студию. В настоящее время работают павильоны, производственные цеха, возрожден киноклуб, создано выставочно-культурное пространство, приобретена современная техника.

"Картины, созданные на "Ленфильме" в последние годы под руководством режиссеров Алексея Германа-младшего, Александра Сокурова, Кантемира Балагова, получают престижные награды и международное признание", - говорится в письме.

Коллектив киностудии не отрицает временные финансовые трудности и положительно оценивает работу Совета директоров предприятия.

"Намоленное" место

В свою очередь Пичугин отметил, что ему и коллективу удалось выполнить поручение президента - сохранить студию. "В 12-м году меня попросили разобраться, я стал председателем совета директоров. Если хотим сохранить, то надо оставить в собственности государства. Наша концепция на общественных слушаниях тогда победила. В Минкульте мне тогда предложили стать директором, раз я придумал концепцию. Выручка Ленфильма с 2012 года увеличилась в три раза", - сказал гендиректор.

По его словам, в последние три года киностудия испытывала сложности, но она предоставляет свое оборудование для съемок.

"Три года назад вышли на цифру 200 - что касается предоставления кинопроизводственных услуг. Привлекли Голливуд, китайскую кинокомпанию "Star works". "Ленфильм" должен стать дверью возможностей российского кино в Китай", - добавил Пичугин.

"Я считаю, что с поставленной задачей президента мы справились. Мы прошли Счетную палату в 2017 году. Нарушений не выявлено. Это при том, что мы не могли тратить кредитные средства на зарплату, обучение, а только на оборудование. Место здесь уникальное, намоленное", - подчеркнул глава студии.

Он выразил сожаление, что до сих пор не решен вопрос прав на коллекцию "Ленфильма". В настоящее время права на телевизионную трансляцию принадлежат Госфильмофонду. Переговоры по данному вопросу продолжаются.

Как сообщалось, на прошлой неделе решением Союза кинематографистов Петербурга принято обращение к президенту РФ Путину с предложением снять с гендиректора "Ленфильма" Пичугина его полномочия. Объединение также исключило его из своего состава.

На киностудии назвали это решение странным. "Мы считаем обращение Союза к президенту (снять с Пичугина его полномочия - ИФ) странным и заказным. Сергей Снежкин (председатель Союза кинематографистов Петербурга - ИФ) сам участвовал в разработке концепции обновления "Ленфильма". Его фильм "Контрибуция" был снят на киностудии, он постоянно работал с нами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ленфильма" в пятницу.

Режиссер Алексей Герман-младший сообщил "Интерфаксу", что на том же заседании союза рассматривался вопрос о продаже Дома творчества кинематографистов в Репино, якобы за долги.

"На мой взгляд, это бесхозяйственное решение, так как в доме есть и тепло, и электричество, это как раз место, где можно помогать ветеранам кино. Такой вопрос, рассматриваемый на том же заседании, напоминает некую многоходовку и операцию прикрытия", - сказал режиссер.

Он добавил, что на "Ленфильме" в настоящее время не все идеально. "Много сложностей, но мы как-то дышим. Союз лучше бы предложил свою программу выхода из кризиса. Никто не пытается скрывать проблемы студии", - подчеркнул Герман-младший.