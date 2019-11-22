В "Ленфильме" назвали странной просьбу к Путину снять с гендиректора студии полномочия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Обращение Союза кинематографистов Петербурга к президенту РФ с предложением снять с должности гендиректора "Ленфильма" Эдуарда Пичугина и решение об исключении его из состава организации можно назвать странным и заказным, считают в киностудии.

"Мы считаем обращение Союза к президенту (снять с Пичугина его полномочия - ИФ) странным и заказным. Сергей Снежкин (председатель Союза кинематографистов Петербурга - ИФ) сам участвовал в разработке концепции обновления "Ленфильма". Его фильм "Контрибуция" был снят на киностудии, он постоянно работал с нами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ленфильма" в пятницу.

По словам собеседника, снять с должности Пичугина может только решение совета директоров "Ленфильма". Инициировать совещание совета входит в полномочия Росимущества.

"В состав совета входят Сельянов, Бондарчук, Герман-младший, замминистра культуры Степанов. Это профессионалы в сфере кино, лидеры отрасли. Обычно совет собирается два раза в год. Последнее заседание было этой осенью", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что единственным источником поддержки "Ленфильма" является правительство Петербурга. В настоящее время прорабатываются поручения президента РФ Владимира Путина о реструктуризации долга киностудии ВТБ.

Режиссер Алексей Герман-младший выразил мнение "Интерфаксу", что решение и обращение Союза кинематографистов Петербурга не имеют никакой силы.

"Все, чем занимается союз, это недвижимость и помощь ветеранам кино. Решение об исключении Пичугина из союза ни на что не влияет", - отметил он.

Герман-младший сообщил, что на том же заседании союза рассматривался вопрос о продаже Дома творчества кинематографистов в Репино, якобы за долги.

"На мой взгляд, это бесхозяйственное решение, так как в доме есть и тепло, и электричество, это как раз место, где можно помогать ветеранам кино. Такой вопрос, рассматриваемый на том же заседании, напоминает некую многоходовку и операцию прикрытия", - сказал режиссер.

Он добавил, что на "Ленфильме" в настоящее время не все идеально. "Много сложностей, но мы как-то дышим. Союз лучше бы предложил свою программу выхода из кризиса. Никто не пытается скрывать проблемы студии", - подчеркнул Герман-младший.

Сергей Снежкин от комментариев "Интерфаксу" отказался.

На этой неделе решением Союза кинематографистов Петербурга принято обращение к президенту РФ Путину с предложением снять с гендиректора "Ленфильма" Пичугина его полномочия. Объединение также исключило его из своего состава.