В Пскове ищут отца пациентки после нападения с ножом на врача-гематолога

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Пскове разыскивают того, кто напал с ножом на врача-гематолога из детской областной больницы и ранил ее. В полиции считают, что это мог сделать отец одной из пациенток, сообщила пресс-служба областного УМВД.

На врача напали, когда она была на работе. Она получила ранение в бок, ее госпитализировали.

В полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Губернатор Псковкой области Михаил Ведерников поручил создать комиссию, которая изучит меры безопасности во всех медицинских учреждениях в регионе. В детской областной больнице в связи со случившемся проведут служебную проверку.