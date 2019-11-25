Фильму "Дау" Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России

Отказ Минкультуры РФ, в частности, связан с тем, что в фильме содержатся "материалы, пропагандирующие порнографию"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с постановлением правительства и на основании ... административного регламента Минкультуры России по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в РФ или приобретенные за рубежом для проката на ее территории.. принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера" (режиссер - Илья Хржановский)", - говорится в сообщении Минкультуры.

Как уточнила "Интерфаксу" глава департамента кинематографии Ольга Любимова, прокатное удостоверение не выдано 4 фильмам из цикла фильмов об истории жизни советского физика Льва Ландау.

"Проект Хржановского "Дау" это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения", - сказала Любимова.

Она отметила, что сценам нельзя присвоить категорию 18+, поэтому "это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды".

В свою очередь представитель режиссера отказалась комментировать отказ в выдаче удостоверения.

"Дау" - художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни Льва Ландау - советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий.

Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги "Академик Ландау: Как мы жили". Авторами сценария выступили: Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

Съемки начались еще в апреле 2008 года в Санкт-Петербурге. Основная часть съемок прошла в Харькове, а также в Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене.

Роль Ландау досталась музыканту и дирижеру Теодору Курентзису, Конкордии Дробанцевой - Радмиле Щеголевой.

За годы съемок идея преобразовалась в неожиданный проект, который имеет весьма отдаленное отношение к судьбе выдающегося физика. Получилось почти 700-часовое шоу.

В процессе съемок факты отошли на второй план, а съемочная площадка стала полем для экспериментов. "Это одновременно что-то типа реалити-шоу, то есть мы подсматриваем за жизнью людей, но при этом каждый из фильмов - это абсолютно законченное произведение", - написал журналист Юрий Сапрыкин.

Место действия - Институт, его построили в Харькове в 2008 году на месте открытого бассейна "Динамо". Действие происходит с 1938 по 1968, авторы детально воссоздали советский быт. Участники проекта не могли выходить за пределы съемочной площадки. Люди просто жили под прицелом десятков камер. В фильм вошли и самые интимные, и самые жестокие сцены без цензуры. В западной прессе "Дау" уже назвали "Шоу Трумана Сталинской эпохи". На съемочную площадку приезжали гости, бизнесмены и художники. Они принимали условия эксперимента: переодевались и оставались жить в институте на какое-то время.

Мировая премьера проекта "Дау" состоялась в Париже - в театрах "Шатле" и "Де ла Вилль". Это было иммерсивное шоу (создающее эффект присутствия, погружения) с фильмами, перформансами, инсталляциями, детально воспроизводящими советскую жизнь. Попасть на показ непросто. Для зрителей предусмотрены не билеты, а визы: на 6 часов, на сутки или неограниченного действия, вплоть до завершения парижской части проекта. Каждый выбирает сам, на сколько часов или дней он готов погрузиться в мир, созданный Ильей Хржановским.

Весной 2019 года пятичасовая версия картины была показана в закрытом режиме на Украине. Тогда появилось сообщение, что прокатная версия будет трехчасовой и выйдет в 2019 году.