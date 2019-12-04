Мединский допустил интернет-показ фильма "Дау", частично запрещенного к прокату в РФ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Дау" Ильи Хржановского, четыре из десяти частей которого запрещены к прокату в России из-за материалов, пропагандирующих порнографию, может быть показан на интернет-платформах с соответствующим предупреждением, сообщил журналистам глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

"Прокатное удостоверение выдаётся для проката фильма в кинотеатре. А на интернет-ресурсах он может, наверное, демонстрироваться с соответствующими предупреждениями. Показ подобного рода продукции широким экранам не предусмотрен" - сказал Мединский, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном показе фильма в России.

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения "Дау" Хржановского в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию".

К прокату не допущены четыре эпизода из цикла фильмов о жизни советского физика Льва Ландау: "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

Работа над фильмом "Дау"

"Дау" - художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни Льва Ландау - советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий.

Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги "Академик Ландау: Как мы жили". Авторами сценария выступили: Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

Съёмки начались еще в апреле 2008 года в Санкт-Петербурге. Основная часть съёмок прошла в Харькове, а также в Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене.

Роль Ландау досталась музыканту и дирижеру Теодору Курентзису, Конкордии Дробанцевой - Радмиле Щеголевой.

За годы съемок идея преобразовалась в неожиданный проект, который имеет весьма отдаленное отношение к судьбе выдающегося физика. Подучилось почти 700-часовое шоу.

В процессе съемок факты отошли на второй план, а съемочная площадка стала полем для экспериментов. "Это одновременно что-то типа реалити-шоу, то есть мы подсматриваем за жизнью людей, но при этом каждый из фильмов - это абсолютно законченное произведение", - написал журналист Юрий Сапрыкин.

Место действия - Институт, его построили в Харькове в 2008 году на месте открытого бассейна "Динамо". Действие происходит с 1938 по 1968, авторы детально воссоздали советский быт. Участники проекта не могли выходить за пределы съёмочной площадки. Люди просто жили под прицелом десятков камер. В фильм вошли и самые интимные, и самые жестокие сцены без цензуры. В западной прессе "Дау" уже назвали "Шоу Трумана Сталинской эпохи". На съемочную площадку приезжали гости, бизнесмены и художники. Они принимали условия эксперимента: переодевались и оставались жить в институте на какое-то время.

Мировая премьера проекта "Дау" состоялась в Париже - в театрах "Шатле" и "Де ла Вилль". Это было иммерсивное шоу с фильмами, перформансами, инсталляциями, детально воспроизводящими советскую жизнь. Попасть на показ непросто. Для зрителей предусмотрены не билеты, а визы: на 6 часов, на сутки или неограниченого действия, вплоть до завершения парижской части проекта. Каждый выбирает сам, на сколько часов или дней он готов погрузиться в мир, созданный Ильей Хржановским.

Весной 2019 пятичасовая версия картины была показана в закрытом режиме на Украине. Тогда появилось сообщение, что прокатная версия будет трёхчасовой и выйдет в 2019 год.