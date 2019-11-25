Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с "Плесецка" с военным спутником

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк".

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщили, что в понедельник в 20:52 по Москве с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил успешно запустил ракету-носитель легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1в" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", проведенный в 2019 году с космодрома "Плесецк". Предыдущий пуск с северного космодрома был проведен 10 июля 2019 года.

Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме "Плесецк" с 2013 года, боевые расчеты космических войск провели уже в шестой раз.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведен 41 пуск ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Ракета-носитель "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме "Плесецк" с 1973 по 2012 год. За этот период с "Плесецка" было проведено 435 пусков "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.