Новый российский военный спутник выведен на орбиту

Аппарат принят на управление ВКС РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Блок выведения "Волга"в расчетное время успешно вывел на орбиту космический аппарат Минобороны России, спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников", - проинформировали в Минобороны.

Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - заявили в министерстве.

Накануне воздушно-космические силы России провели с космодрома "Плесецк" успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России.