Православного священника из ЕАО заподозрили в растлении малолетних

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) арестовал на два месяца настоятеля храма в селе Амурзет Биробиджанской епархии по подозрению в растлении малолетних, сообщается на сайте епархии.

Уточняется, что настоятель храма святого пророка Илии села Амурзет иеромонах Спиридон (в миру – Юрий Абрамов) был задержан 24 ноября.

По данным пресс-службы, в связи с задержанием и расследованием уголовного дела указом епархии подозреваемый священник на время следствия "освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении".

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство "Интерфакс" пока не располагает.