Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай перенесли на полгода

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.

"Надо делать новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, намного глубже проектных отметок. Там просто дно вымыло, проект объективно надо менять. Я такое поручение делал. Сейчас подрядчики (группа компаний "СК Мост" - ИФ) и финансирующая организация ("Рубикон" - ИФ) пытаются это сделать без привлечения федеральных средств. Они хотят это сделать сами, в том числе подрядчик моста сделал предложение выступить в качестве концессионера", - отметил Трутнев.

Ранее предполагалось, что мост будет введен в июне 2019 года, затем срок был сдвинут на вторую половину года. Затем пресс-служба Минвостокразвития РФ сообщила о планах сдать мост не позднее июня 2020 года.

"К июню сдан не будет, будет сдан к концу года", - сообщил Трутнев.

По его словам, власти готовы поддержать подрядчика, поскольку "тратить лишние бюджетные деньги точно не хочется". Трутнев отметил, что схема прорабатывается, однако на это необходимо время - над этим работают Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), подрядчик и Газпромбанк.

"Есть еще и китайская сторона, все наши решения приходится с ними обсуждать, и они не всегда нас поддерживают. Но я надеюсь, что мы с этим разберемся. Если так не получится, значит, найдем другой путь. Мост, вне всякого сомнения, будем достраивать", - подчеркнул полпред.

"Рубикон" на 75% компания контролируется "Российско-Китайским Инвестиционным Фондом" (РКИФ, создан CIC и РФПИ) и на 25% - ФРДВ.

Железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян строится в ЕАО уже несколько лет. Китайская сторона свою часть уже построила, в марте 2019 года стороны завершили соединение пролетов. Стоимость строительства российской части составляет 9 млрд рублей.

Общая протяженность моста Нижнеленинское - Тунцзян составит 2,21 км, из них российская часть - 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста - 4,96 км. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 мм).

Как ожидается, мост станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка "Биробиджан-Ленинск", грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.