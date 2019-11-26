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ЕСПЧ присудил писателю Лимонову 19 000 евро по следам его тяжбы с Лужковым

Суд признал, что было нарушено его право на свободу слова

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека присудил писателю и политику Эдуарду Лимонову 19 000 евро. Суд счел, что его права были нарушены в ходе судебного разбирательства с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в 2007 году, рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

В отношении писателя была нарушена статья Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право на свободу слова, решил Страсбургский суд. По словам адвоката, Лимонову присудили 11 700 евро в качестве компенсации материального вреда и 7 800 евро - в качестве компенсации морального вреда.

Защита полностью удовлетворена решением суда. Оно не может быть обжаловано, отметил Аграновский.

По мнению ЕСПЧ, российские суды принимали решения по иску к Лимонову, без учета, что его заявления были сделаны по теме, представляющей общественный интерес, и без учета того, что политики обязаны мириться с жесткой критикой.

"По сути местные суды постановили, что мэр заслуживает больше защиты, чем простые граждане", - говорится в решении.

Суд также счел чрезмерной сумму компенсации, которую взыскали с писателя - 500 000 рублей, или 14 000 евро.

Лужков подал на Лимонова в суд после того, как в апреле 2007 года писатель заявил "Радио Свобода", что суды Москвы находятся под контролем мэра. В ноябре 2017 года Бабушкинский суд Москвы удовлетворил иск мэра о защите чести и достоинства и взыскал с Лимонова и радиостанции по 500 000 рублей с каждого. Мосгорсуд подтвердил это решение.

Лужков обещал на эти деньги построить школу в Калужской области. Лимонов говорил, что таких денег у него нет, и к нему в 2008 году приходили приставы описывать имущество. У него опечатали имущество на 14 850 рублей, оставив ему только рабочее кресло, два телефона, обогреватель, настольную лампу и пишущую машинку.

Эдуард Лимонов Юрий Лужков ЕСПЧ Москва

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