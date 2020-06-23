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Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
Цветы у портрета политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека присудил дочери оппозиционера Бориса Немцова Жанне Немцовой компенсацию в 20 800 евро за нарушение в России права ее отца на свободу выражения мнения (статья 10 Европейской конвенции по правам человека).

Решение связано с тяжбой между Немцовым и мэром Москвы Юрием Лужковым. Оба участника процесса уже умерли.

В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. Мэрия и Лужков объявили, что будут судиться за клевету.

В "Коммерсанте" вышла статья Марии-Луизы Тирмастэ об этом докладе и о грядущем судебном разбирательстве. В публикации пресс-секретарь мэря Сергей Цой отмечал, что Немцов и Лужков - "разновеликие фигуры": "Что их равнять?! Лужков — это фигура, а Немцов — ничего, в тысячекилометровом приближении не сравнится с мэром столицы".

Немцов в той же статье выражает готовность представить доказательства коррупции мэра в суде и добавляет: "Я абсолютно согласен с Цоем, что мы с Лужковым разновеликие фигуры: я считаю, что Лужков — коррупционер и вор, а я — нет!".

После этого Лужков потребовал через суд опровержения фразы из доклада о том, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова из статьи "Коммерсанта" о том, что московский мэр - "вор и коррупционер".

Замоскворецкий суд признал эти утверждения клеветническими и взыскал с Немцова и ИД "Коммерсантъ" по 500 000 рублей компенсации в пользу Лужкова. Это решение подтвердил Мосгорсуд. Немцов летом 2010 года обжаловал эти решения в Страсбурге.

В решении ЕСПЧ указывает, что взысканная в пользу Лужкова российским судом сумма не преследовала "насущной социальной потребности" и не была необходима в демократическом обществе. Кроме того, назначение необоснованно высокой суммы компенсации (Лужкову в общей сложности был присужден 1 млн рублей) оказывает сковывающее воздействие на свободу выражения мнений.

Также суд указал, что газета "Коммерсантъ" и написавшая статью журналистка не должны нести ответственность за клевету, так как опубликовали не собственное выступление, а комментарий Немцова.

"Суд вновь подтверждает свой неизменный подход, согласно которому ответственность лица за диффамацию не должна выходить за рамки его собственных слов. Наказание журналиста за содействие распространению заявлений, сделанных другим лицом, серьезно затруднило бы вклад прессы в обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, и не должно предусматриваться, если только для этого нет особо веских причин", - отмечают в ЕСПЧ.

Жанне Немцовой как наследнице политика ЕСПЧ присудил требуемую компенсацию в 12 994 евро и 7800 евро компенсации морального ущерба.

Прощание с Борисом Немцовым

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Мать Бориса Немцова Дина Эйдман, секретарь Немцова Ирина Королева (слева направо), журналистка Екатерина Одинцова (вторая справа) с дочерью Диной Немцовой и сыном Антоном Немцовым во время прощания с Борисом НемцовымСопредседатель партии РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов во время прощания с Борисом НемцовымВынос гроба с телом политика Бориса Немцова по окончании церемонии прощанияОчередь из желающих проститься с политиком Борисом Немцовым у Сахаровского центраТелеведущая Ксения Собчак перед церемонией прощанияЖители Москвы у Сахаровского центра перед церемонией прощания с Борисом НемцовымИрина Хакамада у Сахаровского центраВице-премьер РФ Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько (справа налево), пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова и журналист Александр Будберг (на втором плане)Раиса Немцова у Сахаровского центра перед церемонией прощанияПосол США в России Джон Теффт (слева) перед церемонией прощанияГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (в центре) у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом НемцовымЖелающий проститься с политиком Борисом Немцовым в очереди перед зданием Сахаровского центраЛидер партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров у Сахаровского центраНаина Ельцина (вторая слева) с дочерью Татьяной Дьяченко (слева), зятем Валентином Юмашевым (второй справа) и научный руководитель НИУ "Высшая школа экономики" Евгений Ясин (справа)Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия на церемонии прощания с Борисом Немцовым в Сахаровском центре
Мать Бориса Немцова Дина Эйдман, секретарь Немцова Ирина Королева (слева направо), журналистка Екатерина Одинцова (вторая справа) с дочерью Диной Немцовой и сыном Антоном Немцовым во время прощания с Борисом Немцовым
ЕСПЧ Борис Немцов Юрий Лужков Жанна Немцова Коммерсантъ Мария-Луиза Тирмастэ

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