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Скворцова будет лично контролировать лечение близнецов с Сахалина

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обещала держать на контроле операцию по пересадке почек двум мальчикам - близнецам с Сахалина, сообщил "Интерфаксу" адвокат Анатолий Кучерена, к которому за помощью обратились их родители.

"Мы вместе с отцом детей Сергеем Кузнецовым встретились сегодня с министром Вероникой Скворцовой по моей просьбе и обсудили ситуацию вокруг хирурга - трансплантолога Михаила Каабака, который изначально вел этих мальчиков - близнецов. Министр сообщила, что хирург продолжит свою работу в научно-медицинском центре, а ситуацию вокруг операции детей она берет под личный контроль", - сказал Кучерена.

Он назвал при этом "очень правильным, здравым и справедливым решение главы Минздрава по восстановлению на работе известного трансплантолога". "Я очень благодарен министру здравоохранения Веронике Скворцовой за то, что она оперативно, квалифицированно вмешалась в эту ситуацию и приняла абсолютно правильное, здравое решение в пользу в первую очередь детей", - отметил адвокат.

"Все вопросы касательно нахождения детей здесь, в столичном научном центре, их лечения будут под ее личным контролем, и все меры, чтобы как можно быстрее провести необходимые процедуры для скорейшего выздоровления детей, будут приняты", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что также будет следить за ситуацией вокруг сахалинских близнецов и намерен оказать их родителям материальную помощь.

Ранее Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.

"Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, распространенном во вторник.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что из НМИЦ здоровья детей уволены Каабак и Бабенко, которые, по данным издания, являются единственными хирургами, проводившими в России пересадки почек детям весом менее 6 кг. В Минздраве позднее заявили, что пересадка почек проводятся детям весом до 10 кг в центре трансплантологии имени Шумакова. Министр Скворцова подчеркивала, что поставит вопрос о медицинской помощи всем детям, нуждающимся в трансплантации почек, на свой личный контроль.

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