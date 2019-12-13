Поиск

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака
Фото: Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Умер Роман Кузнецов, один из сахалинских двойняшек, ожидавший пересадки почек от родителей у трансплантолога Михаила Каабака, сообщила пресс-служба Минздрава. Ведомство принесло искренние соболезнования семье ребенка. Ему еще не исполнился год.

Причиной смерти мальчика в Минздраве назвали осложнения, не связанные с основным заболеванием.

"Брат-близнец погибшего Р., имеющий схожее заболевание, был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря. Сейчас идет плановая подготовка к операции по пересадке почки", - говорится в пресс-релизе.

Как ранее говорила директор департамента медпомощи детям Минздрава Елена Байбарина, Романа Кузнецова могли прооперировать в конце декабря, поскольку ему в конце ноября только сделали прививку в рамках подготовки к операции.

Трансплантолога Михаила Каабака в ноябре уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, где он делал пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, которую в России больше никто не использовал. Для иммуносупрессии он применял алемтузумаб, которого нет в протоколах Минздрава по пересадкам. Директор центра Андрей Фисенко затем объяснил, что Каабак был внештатным сотрудником, а в организации решили покончить со внешним совместительством.

Увольнение Каабака вызвало широкий общественный резонанс. Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев отметил, что это был единственный врач, который успешно делал детям операции по трансплантации почки, и выразил обеспокоенность, что в очереди на пересадку было 75 детей.

Глава Минздрава Вероника Скворцова поговорила с Каабаком и решила разрешить ему и его коллеге Надежде Бабенко восстановиться в НМИЦ. Его вернули на прежний объем работы. На декабрь он запланировал три операции, по его словам, к пересадке были готовы восемь детей из очереди. Про сахалинских близнецов он отмечал, что перед операцией им необходимо сделать прививку, поэтому трансплантацию им можно будет провести не раньше, чем через месяц.

После увольнения Каабака из стационара выписали годовалую Настю Орлову, ожидавшую пересадку почки. Она умерла.

Роман и Виталий Кузнецовы с матерью находятся в больнице Святого Владимира в Москве.

Михаил Каабак НМИЦ Минздрав Вероника Скворцова Настя Орлова Роман Кузнецов Виталий Кузнецов Сахалин

Новости по теме

Новости

Песков посоветовал Зеленскому пожимать Путину руку, не вспоминая о Крыме

В Кремле назвали "очень неприятной" демографическую ситуацию в России

"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

"Яндекс" усмотрел риски для всего IT-рынка в разбирательстве вокруг сервера Nginx

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.

"Мосгортранс" отсудил у оппозиционеров Соболь и Албурова 650 тыс. руб.
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецов" возросло до 14 человек

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецов" возросло до 14 человек
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов" не могут потушить уже сутки

Госдума запретила использовать в уголовных делах декларации для амнистии капитала

Госдума запретила использовать в уголовных делах декларации для амнистии капитала

В Приморье усилили меры по высылке нелегалов из Северной Кореи

В Приморье усилили меры по высылке нелегалов из Северной Кореи

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

Консервативная партия Великобритании обеспечила себе абсолютное большинство в парламенте

Консервативная партия Великобритании обеспечила себе абсолютное большинство в парламенте
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');