Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Умер Роман Кузнецов, один из сахалинских двойняшек, ожидавший пересадки почек от родителей у трансплантолога Михаила Каабака, сообщила пресс-служба Минздрава. Ведомство принесло искренние соболезнования семье ребенка. Ему еще не исполнился год.

Причиной смерти мальчика в Минздраве назвали осложнения, не связанные с основным заболеванием.

"Брат-близнец погибшего Р., имеющий схожее заболевание, был эвакуирован из Южно-Сахалинска в Москву 3 декабря. Сейчас идет плановая подготовка к операции по пересадке почки", - говорится в пресс-релизе.

Как ранее говорила директор департамента медпомощи детям Минздрава Елена Байбарина, Романа Кузнецова могли прооперировать в конце декабря, поскольку ему в конце ноября только сделали прививку в рамках подготовки к операции.

Трансплантолога Михаила Каабака в ноябре уволили из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей, где он делал пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, которую в России больше никто не использовал. Для иммуносупрессии он применял алемтузумаб, которого нет в протоколах Минздрава по пересадкам. Директор центра Андрей Фисенко затем объяснил, что Каабак был внештатным сотрудником, а в организации решили покончить со внешним совместительством.

Увольнение Каабака вызвало широкий общественный резонанс. Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев отметил, что это был единственный врач, который успешно делал детям операции по трансплантации почки, и выразил обеспокоенность, что в очереди на пересадку было 75 детей.

Глава Минздрава Вероника Скворцова поговорила с Каабаком и решила разрешить ему и его коллеге Надежде Бабенко восстановиться в НМИЦ. Его вернули на прежний объем работы. На декабрь он запланировал три операции, по его словам, к пересадке были готовы восемь детей из очереди. Про сахалинских близнецов он отмечал, что перед операцией им необходимо сделать прививку, поэтому трансплантацию им можно будет провести не раньше, чем через месяц.

После увольнения Каабака из стационара выписали годовалую Настю Орлову, ожидавшую пересадку почки. Она умерла.

Роман и Виталий Кузнецовы с матерью находятся в больнице Святого Владимира в Москве.