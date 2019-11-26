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МАК назвал причину крушения Boeing-737 FlyDubai в Ростове-на-Дону

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Авиакатастрофа Boeing-737 FlyDubai в Ростове-на-Дону, унесшая в 2016 году жизни 62 человек, случилась из-за ошибки командира, следует из итогового доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Развитие особой ситуации началось при начале выполнения ухода на второй круг и, наиболее вероятно, было вызвано внутренней психологической неготовностью командира воздушного судна (КВС) к выполнению ухода, что привело к потере им лидирующего положения в экипаже, разрушению образа полета и ошибкам в пилотировании, которые за короткое время перешли в неадекватные действия, приведшие к потере управления самолетом", - говорится в докладе МАК.

Ключевым моментом перехода ситуации в катастрофическую явился тот факт, что командир на длительное время (12 секунд) нажал и продолжал удерживать кнопки триммирования (управления стабилизатором) в направлении "на пикирование".

"При этом скорость перекладки стабилизатора с выпущенными закрылками примерно в 2 раза больше скорости перекладки при убранных закрылках. Это привело к большой разбалансировке в продольном канале и, в сочетании с сохранением неадекватного сложившейся ситуации отклонения колонки штурвала "от себя", к выводу самолета на околонулевые и отрицательные перегрузки с потерей КВС пространственной ориентировки", - говорится в докладе.

По данным МАК, сама ситуация соответствовала потере способности (в психологическом плане) пилотирующего пилота управлять самолетом (pilot incapacitation), однако в РПП авиакомпании действия непилотирующего пилота при сложившихся в полете обстоятельствах не описаны.

"Второй пилот, в целом, адекватно оценивал пространственное положение самолета, подсказывал КВС правильные действия и даже попытался вмешаться в управление. Однако правильные по сути подсказки второго пилота о выводе самолета из опасной ситуации не привели к положительному результату", - говорится в докладе.

Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону произошла ночью 19 марта 2016 года. Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai завершал регулярный пассажирский рейс по маршруту Дубай - Ростов-на-Дону. В течение двух часов, при сложных погодных условиях, экипаж предпринял две попытки захода на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. После второй неудачной попытки, во время набора высоты, лайнер начал резкое снижение и на большой скорости рухнул на ВПП аэропорта, полностью разрушившись. Погибли все находившиеся на его борту 62 человека - 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

Расследованием занимается комиссия российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК) при участии экспертов из ОАЭ, США и Франции.

Место крушения "Боинга" в Ростове-на-Дону

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Хроника 02 ноября 2011 года – 26 ноября 2019 годаАвиакатастрофы в России
Ростов-на-Дону Boeing FlyDubai

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