ВМФ усилят морскую пехоту танками и беспилотниками

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российская морская пехота усиливается танками, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в командовании Военно-морского флота.

"На сегодняшний день боевой потенциал морской пехоты увеличивается и за счёт введения танковых подразделений, подразделений РЭБ и БПЛА", - сказал в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" заместитель главкома ВМФ РФ генерал-лейтенант Виктор Астапов в связи с отмечаемым 27 ноября Днем морской пехоты.

В октябре газета "Известия" сообщала, что бригады морской пехоты, входящие в состав ВМФ, будут реформированы. В состав каждой из них дополнительно войдут четыре батальона, в том числе танковый.

"Наличие тяжелой бронетехники позволит "черным беретам" действовать автономно в любой точке мира, не полагаясь на поддержку других родов войск. Первой на новое штатное расписание уже в этом году перейдет 61-я отдельная бригада морпехов Северного флота", - сообщала газета "Известия".

В сентябре 2019 года пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщала, что бригада морской пехоты в Приморье получила на вооружение танки Т-80БВМ. В 2018 году танковое подразделение появилось в составе бригады морской пехоты на Камчатке.

Ранее российские военные приняли решение усилить танками Воздушно-десантные войска. В апреле в Минобороны РФ официально подтвердили, что в двух дивизиях и одной бригаде ВДВ России появились танковые батальоны, оснащенные модернизированными танками Т-72Б3.